Стрелков об отходе ВС РФ: "Оставлен ключевой населённый пункт Давыдов Брод"

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков озвучил тревожные новости с фронта. Военный эксперт рассказал, что ВС РФ отходят, пытаясь избежать окружения со стороны ВСУ.

Военный обозреватель объяснил, что российской армии пришлось отойти по всему фронту реки Ингулец, оставив захваченный ранее плацдарм противника, чтобы не попасть в окружение.

"Оставлен ключевой населённый пункт Давыдов Брод (за который два месяца велись ожесточённые бои) и ещё ряд крупных сёл в его окрестностях. Отход продолжается", — написал Стрелков в своём микроблоге.

Аналитик предположил, что командование группировки ВС РФ пытается создать непрерывную линию фронта, прикрывающую Берислав и Ново-Каховскую дамбу.

Ранее Игорь Стрелков сообщил, что ВСУ наступают на Херсонском и Луганском направлениях.