Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Директор Моисеева: слухи о криминальном следе в смерти артиста — бред
Глава Черноморского флота проверил, как готовят мобилизованных в Крыму
Ветеран разведки Клупов: главной целью контрударов ВСУ изначально был Херсон
Шурыгин: ВСУ в ответ на спецоперацию РФ использовали "сталинское ноу-хау"
Эксперт Кондратьев об ультиматуме "Газпрома" Молдавии: может прекратить поставку
ВСУ усилили обстрел Энергодара - снаряды летят в район ТЭС
Африканская чума свиней миновала Оренбургскую область
Ричард Блэк: "Северные потоки" взорвало ЦРУ с согласия Шольца
Жданов о спешке ВСУ: "В декабре мы встретим резервы российской армии"

Никулин: применение тактического ядерного оружия – "последний козырь" России

Силовые структуры

Российская Федерация имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы своей целостности. Это чётко прописано в военной доктрине России, и с этой точки зрения нужно исходить, заявил военный эксперт Игорь Никулин.

Никулин: применение тактического ядерного оружия – "последний козырь" России

Угрозой можно считать прямое вторжение на территорию страны, пояснил он в интервью телеканалу "Царьград".

Если наступление украинских войск на присоединённые территории бывшей Украины продолжится, то это также может являться основанием для применения ядерного оружия, о чём президент России Владимир Путин уже чётко предупредил Киев, заметил аналитик.

Речь идёт о маломощных тактических ядерных боеприпасах, которые не создают большой ударной волны. Но они создают мощное ионизирующее излучение, которое выжигает всю электронику, и уже через час после этого наши войска могут переходить в наступление, пояснил собеседник канала.

По его мнению, применение тактического ядерного оружия — это крайняя мера, "последний козырь", который будет использовать Россия, но теоретически такая возможность существует.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться

Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.

Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Силовые структуры
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Силовые структуры
Шурыгин допустил вторую волну частичной мобилизации в России под Новый год
Мир. Новости мира
Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине
Людмила Черткова Зеленский "отменяет" Путина: "признать юридически ничтожным" Людмила Черткова Сергей Лебедев От любви до ненависти: кто умудрился поссорить Россию с Украиной Сергей Лебедев Любовь Степушова США готовятся развязать военный конфликт в Казахстане Любовь Степушова
Россия
Военкома Белгородской области уволили за провал мобилизации и связь с Украиной
Общество
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Силовые структуры
Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Последние материалы
Никулин: применение тактического ядерного оружия – "последний козырь" России
ВСУ усилили обстрел Энергодара - снаряды летят в район ТЭС
Африканская чума свиней миновала Оренбургскую область
Ричард Блэк: "Северные потоки" взорвало ЦРУ с согласия Шольца
Жданов о спешке ВСУ: "В декабре мы встретим резервы российской армии"
В Оренбургской области задержали предполагаемого педофила
Военкор Руденко: в Херсонской области ВСУ захвачено десять населённых пунктов
Глава Shell счёл "настоящей проблемой" попытки ограничить цену на нефть из РФ
Дандыкин указал на вину США во взрывах на двух ветках "Северного потока"
Эксперт назвал чушью планы РФ провести ядерные испытания в Чёрном море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников