Никулин: применение тактического ядерного оружия – "последний козырь" России

Российская Федерация имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы своей целостности. Это чётко прописано в военной доктрине России, и с этой точки зрения нужно исходить, заявил военный эксперт Игорь Никулин.

Угрозой можно считать прямое вторжение на территорию страны, пояснил он в интервью телеканалу "Царьград".

Если наступление украинских войск на присоединённые территории бывшей Украины продолжится, то это также может являться основанием для применения ядерного оружия, о чём президент России Владимир Путин уже чётко предупредил Киев, заметил аналитик.

Речь идёт о маломощных тактических ядерных боеприпасах, которые не создают большой ударной волны. Но они создают мощное ионизирующее излучение, которое выжигает всю электронику, и уже через час после этого наши войска могут переходить в наступление, пояснил собеседник канала.

По его мнению, применение тактического ядерного оружия — это крайняя мера, "последний козырь", который будет использовать Россия, но теоретически такая возможность существует.