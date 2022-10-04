Военкор Поддубный сообщил, что ВСУ готовят новые удары по позициям ВС РФ

Обстановка в районе дороги Сватово — Кременная остаётся тяжёлой. Об этом сообщил военный журналист, автор документальных фильмов и специальных репортажей Евгений Поддубный.

Российская армия смогла стабилизировать фронт, но противник готовит новые атаки. Военкор предполагает, что ВС Украины могут прорвать линию обороны ВС РФ, чтобы продвинуться дальше вглубь.

Артиллерия ВСУ продолжает поражать населённые пункты, находящиеся у линии фронта. Украинская сторона "прощупывает" оборону ВС РФ в районе Сватово — Кременная, применяя западные артиллерийские системы.

ВС РФ наносят удары по скоплениям личного состава и техники противника, а также бьют по линиям логистики, чтобы не допустить переброску резервов ВСУ к линии фронта.