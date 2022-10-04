Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что ситуация складывается для ВС РФ не очень удачно. На Херсонском фронте основные усилия противник направлял на Бериславское направление, наступая в районе населённого пункта Дудчаны и Давыдов Брода. Российская армия взорвала дамбу водохранилища Дудчан и отошла.
На Сватовском направлении Луганского фронта ВС РФ продолжали отходить.
"Противник обладает превосходством во всём, использует даже авиацию", — отметил он.
Стрелков предположил, что ВСУ смогли перерезать трассу Рубежное — Сватово. Не исключается вероятность выхода противника в тыл гарнизона Сватово и охвата Кременной — Рубежного.
Ранее сообщалось, что ВС РФ укрепили линию обороны у Кременной.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.