Кортунов: Польша зря думает, что американское ядерное оружие спасёт их

Глава правящей польской партии PiS — "Право и справедливость" Ярослав Качиньский желает, если бы в Польше в его стране Соединённые Штаты разместили ядерное оружие альянса НАТО.

Но это, разумеется, решать не ему, а всё же Вашингтону, но размещение ядерного оружия на территории Польши, по всей вероятности, рассматривается польским политиком, как дополнительная гарантия национальной безопасности.

Об этом изданию Pravda.Ru сообщил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"То есть, наверное, с точки зрения польских политиков, если там будет ядерное оружие, то это снижает угрозу того, что на территории Польши могут начаться какие-то военные действия. Но, естественно, что это тогда означает нарушение положений основополагающего акта России — НАТО, ну, и, в общем, это может привести, наоборот, к эскалации" — отметил эксперт.

А эскалация будет в случае каких-то боевых действий на территории Польши, конечно, тогда сразу же обычный конфликт перерастает в ядерное столкновение, подытожил Кортунов.