Столбы света, уходящие в небеса, замечены в Москве, Белгороде, Омске и Мурманске

Вечером 4 октября в ряде российских городов были замечены весьма загадочные световые "столбы".

Сперва они были замечены в Белгороде, а затем очевидцы сообщили, что такое же явление наблюдалось в Москве, Омске, Мурманске.

"Кто-то уже успел пошутить, что это открылись шахты со стратегическим ядерным оружием, и в небеса ударили прожекторы судного дня. А отдельные каналы сообщают, что наконец-то в ход пустили лазерные комплексы "Пересвет", которые работают по орбитальной группировке Запада", — сообщает военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь".

Ресурс отмечает, что хотелось бы верить, что это правда. Поскольку тогда возвращается вера в то, что в России есть действительно секретное и серьёзное оружие, подытожили на портале.