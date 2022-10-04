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Столбы света, уходящие в небеса, замечены в Москве, Белгороде, Омске и Мурманске

Силовые структуры

Вечером 4 октября в ряде российских городов были замечены весьма загадочные световые "столбы".

Сперва они были замечены в Белгороде, а затем очевидцы сообщили, что такое же явление наблюдалось в Москве, Омске, Мурманске.

"Кто-то уже успел пошутить, что это открылись шахты со стратегическим ядерным оружием, и в небеса ударили прожекторы судного дня. А отдельные каналы сообщают, что наконец-то в ход пустили лазерные комплексы "Пересвет", которые работают по орбитальной группировке Запада", — сообщает военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь".

Ресурс отмечает, что хотелось бы верить, что это правда. Поскольку тогда возвращается вера в то, что в России есть действительно секретное и серьёзное оружие, подытожили на портале.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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