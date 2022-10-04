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ВС РФ ещё не использовали в СВО на Украине всё вооружение в своём распоряжении

Силовые структуры

У России есть возможности нанесения мощных ракетных ударов с воздуха, земли, воды, которые могли бы стереть с лица земли множество объектов ВСУ. Однако перед армией поставлена задача не допустить потери среди мирного населения, что ограничивает действия ракетчиков. Об этом рассказал военный аналитик Сергей Хатылев.

ВС РФ ещё не использовали в СВО на Украине всё вооружение в своём распоряжении

"Решить все проблемы ракетами в ходе спецоперации просто невозможно. Кроме того, поставлена цель — работать избирательно: гражданскую инфраструктуру не разбивать, а также минимизировать потери среди мирного населения", — сказал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Необходимость ракетных атак определяют конкретные критерии. Военачальники сами решают, целесообразен ли тот или иной удар. По словам аналитика, наносить мощные ракетные удары по рассредоточенным наземным объектам неэффективно.

При этом Хатылев подчеркнул, что ВС РФ ещё не использовали в полной мере то оружие, которым располагают.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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