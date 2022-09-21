Россия "Шахидами" выносит приговор американским РСЗО HIMARS

Российская армия в СВО стала активно использовать иранские ударные беспилотники, что уничтожает военную технику националистов.

Об этом сообщает военный эксперт Сергей Хатылев.

Он отметил, что западная пресса уже подтверждает, что на вооружении ВС РФ появляются иранские БПЛА-камикадзе, способные уничтожать западную технику ВСУ на большом расстоянии. СМИ США опасаются, что иранские дроны "Шахид" используют для ударов по отдельным позициям националистов и скоплению техники.

Иранские беспилотники весьма грозное оружие и появление их у ВС РФ сыграет с хвалеными реактивными системами залпового огня HIMARS злую шутку. Они способны засечь их и уничтожить, не давая возможности скрыться, в интервью "Московскому комсомольцу" отметил аналитик.

"Американцы очень опасаются, что целями для иранских беспилотников станут их хваленые HIMARS. До сих пор, пока использовались наши беспилотники, у нас таких возможностей не было: у наших ударных дронов меньше дальность, и они несут оружие небольшой мощи. А с появлением иранского "Шахида" эта возможность уже появляется", — подытожил Хатылев.