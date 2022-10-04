О ситуации в в селе Дудчаны Бериславского района Херсонской области рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он записал видеоролик, находясь в селе Мыловое недалеко от линии передовой.
Сообщается, что украинская армия вошла в Херсонскую область, однако Дудчаны не взяты. Часть территории населённого пункта находится под контролем ВС РФ, часть — в серой зоне, где работают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника в гражданской одежде. Стремоусов призвал жителей оставаться в домах и быть осторожными. Он также выразил уверенность, что в скором времени ситуация стабилизируется.
Ранее Стремоусов сообщал, что наступление ВСУ на Дудчаны остановлено.
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