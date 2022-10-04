Стремоусов: ВСУ попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что продвижение частей Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории региона остановлено.

По его словам, это произошло в районе Дудчан (села, которое расположено на севере Херсонской области).

Боевики украинской армии оказались в "огневом мешке", заметил Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что линия обороны занята российской армией, работают авиация и артиллерия ВС РФ, добивая тех, кто прорвался на суверенную территорию Российской Федерации. Дальше нет никаких продвижений.

ВСУ пытаются наступать на нескольких направлениях, однако везде встречают отпор, заключил собеседник издания.

Ранее офицер Андрей Марочко заявил, что бойцы ВСУ угодили в "огневой мешок" на территории ЛНР.