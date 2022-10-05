Россия даже не заметила массового исхода противников частичной мобилизации.
В этом убеждён политический эксперт Яков Кедми.
Государство не стало препятствовать отъезду из страны уклонистов и противников специальной операции, потому что это стало очищением страны.
Дезертиров в любой стране всегда хватает и в любую эпоху, заявил аналитик. По его словам, исключением не были даже мировые войны. Тем более, пока нет точного числа, сколько россиян выехало за рубеж (в основном, в Грузию и Казахстан). При этом, власть не уделяет внимания оттоку противников частичной мобилизации: Кедми объяснил это непригодностью к военной службе убежавших.
"Сейчас на это обращают очень небольшое внимание, потому что, в конце концов, большая часть тех, которые побежали сейчас, — на них частичная мобилизация не распространяется. Это больше психоз, страх и отсутствие здравого мышления. Но в рамках паники они решили бежать", — на YouTube-канале "Alexander Waldman Нейтральная полоса" заявил эксперт.
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