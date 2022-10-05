Военный эксперт Дандыкин: наступление ВСУ остановится в ноябре

Весь октябрь подразделениям ВС РФ в зоне проведения спецоперации предстоит достаточно напряжённая оборона, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, союзникам придётся оборонять оппозиции и "добивать" наступающих украинских боевиков. Причём делать это будут "неконтактными способами".

"Это прежде всего артиллерия, ВКС, ракетные войска", — уточнил специалист.

Ситуация в корне изменится только после того, как на передовой окажутся мобилизованные россияне, отметил Дандыкин.

"Мы остановим наступление, когда резервы будут готовы. Я думаю, к концу ноября, к началу зимы, можно ждать хороших новостей", — предположил он в интервью изданию "Украина.Ру".

Ранее украинский боевик рассказал, как его подразделение было уничтожено ракетой, наведенной на сигнал мобильного телефона.