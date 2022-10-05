Весь октябрь подразделениям ВС РФ в зоне проведения спецоперации предстоит достаточно напряжённая оборона, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, союзникам придётся оборонять оппозиции и "добивать" наступающих украинских боевиков. Причём делать это будут "неконтактными способами".
"Это прежде всего артиллерия, ВКС, ракетные войска", — уточнил специалист.
Ситуация в корне изменится только после того, как на передовой окажутся мобилизованные россияне, отметил Дандыкин.
"Мы остановим наступление, когда резервы будут готовы. Я думаю, к концу ноября, к началу зимы, можно ждать хороших новостей", — предположил он в интервью изданию "Украина.Ру".
Ранее украинский боевик рассказал, как его подразделение было уничтожено ракетой, наведенной на сигнал мобильного телефона.
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