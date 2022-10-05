Украинский боевик опубликовал ролик, в котором рассказал, что его подразделение было уничтожено ракетой, наведённой на сигнал мобильного телефона.
По словам автора видео, один из его сослуживцев ослушался приказа не использовать сотовую связь на передовой, включил телефон и позвонил родным. Уже через несколько минут ВКС РФ ударили сверхзвуковой реактивной ракетой точно по позиции националистов, запеленговав звонок.
"Из-за этого (человека. — Прим. ред.) четверо пацанов легло", — сокрушается боевик, не выбирая выражений.
Далее украинец показывает, как занимается мародёрством: у убитых товарищей он забирает обмундирование и бронежилеты.
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