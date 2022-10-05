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Звонок по мобильному телефону стоил четырёх жизней подразделению ВСУ

Силовые структуры

Украинский боевик опубликовал ролик, в котором рассказал, что его подразделение было уничтожено ракетой, наведённой на сигнал мобильного телефона.

По словам автора видео, один из его сослуживцев ослушался приказа не использовать сотовую связь на передовой, включил телефон и позвонил родным. Уже через несколько минут ВКС РФ ударили сверхзвуковой реактивной ракетой точно по позиции националистов, запеленговав звонок.

"Из-за этого (человека. — Прим. ред.) четверо пацанов легло", — сокрушается боевик, не выбирая выражений.

Далее украинец показывает, как занимается мародёрством: у убитых товарищей он забирает обмундирование и бронежилеты.

Ранее сын Дональда Трампа призвал американские власти перестать поддерживать Украину, а направить финансы на помощь американцам.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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