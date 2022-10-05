Сивков о причине неудач СВО: "Умный поймёт, дураку понимать не надо"

Отказ от ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины и есть причина текущих неудач спецоперации.

Об этом сообщил доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков.

Именно по ж/д коммуникациям армия Украины получает до 90 процентов западных вооружений. Причину, почему ВС РФ не уничтожают эти стратегические транспортные артерии киевского режима, аналитик обозначил намёком:

"Умный поймёт, дураку понимать не надо", — в эфире программы "Царьград" сказал обозреватель.

По его словам, железные дороги остались последним неподсанкционным каналом, связывающим РФ и ЕС. А между тем, без поставок российского титана (87 процентов мировых поставок) на Западе встанет вся современная промышленность.

"Западу без нашего титана не жить. Делайте выводы. Хочу напомнить, что через Украину в Европу продолжают идти и газ, и нефть. Вот и ответ на вопрос. Даже Джон Кирби выражал недоумение, почему Россия не уничтожает эти транзитные линии", — подытожил Сивков.