Отказ от ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины и есть причина текущих неудач спецоперации.
Об этом сообщил доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков.
Именно по ж/д коммуникациям армия Украины получает до 90 процентов западных вооружений. Причину, почему ВС РФ не уничтожают эти стратегические транспортные артерии киевского режима, аналитик обозначил намёком:
"Умный поймёт, дураку понимать не надо", — в эфире программы "Царьград" сказал обозреватель.
По его словам, железные дороги остались последним неподсанкционным каналом, связывающим РФ и ЕС. А между тем, без поставок российского титана (87 процентов мировых поставок) на Западе встанет вся современная промышленность.
"Западу без нашего титана не жить. Делайте выводы. Хочу напомнить, что через Украину в Европу продолжают идти и газ, и нефть. Вот и ответ на вопрос. Даже Джон Кирби выражал недоумение, почему Россия не уничтожает эти транзитные линии", — подытожил Сивков.
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