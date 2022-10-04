Около полуночи 4 октября российская армия нанесла ракетный удар по военной инфраструктуре Днепропетровска.
Об этом сообщают военные корреспонденты проекта "Русская Весна".
Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об уничтожении авиационным ударом штаба командования ВВСУ "Восток" в Днепропетровске.
"На юго-западной окраине города Днепропетровск высокоточным ударом ВКС России поражён штаб воздушного командования "Восток" ВСУ", — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.