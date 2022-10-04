Около полуночи 4 октября российская армия нанесла ракетный удар по военной инфраструктуре Днепропетровска.

Об этом сообщают военные корреспонденты проекта "Русская Весна".

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об уничтожении авиационным ударом штаба командования ВВСУ "Восток" в Днепропетровске.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.