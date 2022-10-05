Губернатор Киевской области: по Белой Церкви было шесть попаданий и взрывов

Пожар, вызванный ударами беспилотников "Герань-2" (или Shahed-136") по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белой Церкви, тушат до сих пор. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Как уточнил губернатор Алексей Кулеба, всего было шесть попаданий и взрывов. По его словам, на месте прилётов сейчас работают 15 единиц спасательной техники и 57 человек.

О том, какие цели были поражены, по-прежнему ничего не говорится.

Напомним, сегодня ночью по Украине были нанесены удары с воздуха дронами- камикадзе. При этом впервые иранские беспилотники смогли добраться так далеко от линии фронта и совершить атаку на цели, находящиеся в ста километрах от Киева, несмотря на плотную систему ПВО, которой окружена украинская столица.