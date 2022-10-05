Ночью дроны-камикадзе "Герань-2" впервые ударили по объектам под Киевом

Минувшей ночью беспилотники-камикадзе иранского производства "Герань-2" (или "Шахид") впервые нанесли удары по объектам в городе Белая Церковь в Киевской области. Сообщения об этом появились в соцсетях.

На опубликованных видео из Киева можно услышать характерный гул и последующие взрывы.

Отмечается, что воздушная тревога, как и в случае с другими регионами Украины, была объявлена уже после прилётов "Шахидов". Какие именно цели были поражены, не уточняется.

Ночную атаку дронов по Белой Церкви под Киевом подтвердил и губернатор Алексей Кулеба. Он заявил, что беспилотники атаковали объекты инфраструктуры. На них возник пожар.

Ранее также сообщалось о массированных налётах дронов-камикадзе на Одессу и Николаев.

Добавим, официально Минобороны РФ факт нанесения ударов пока не подтверждало.