Минувшей ночью беспилотники-камикадзе иранского производства "Герань-2" (или "Шахид") впервые нанесли удары по объектам в городе Белая Церковь в Киевской области. Сообщения об этом появились в соцсетях.
На опубликованных видео из Киева можно услышать характерный гул и последующие взрывы.
Отмечается, что воздушная тревога, как и в случае с другими регионами Украины, была объявлена уже после прилётов "Шахидов". Какие именно цели были поражены, не уточняется.
Ночную атаку дронов по Белой Церкви под Киевом подтвердил и губернатор Алексей Кулеба. Он заявил, что беспилотники атаковали объекты инфраструктуры. На них возник пожар.
Ранее также сообщалось о массированных налётах дронов-камикадзе на Одессу и Николаев.
Добавим, официально Минобороны РФ факт нанесения ударов пока не подтверждало.
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