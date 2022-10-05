Денисова с разведкой Украины сочиняла и распространяла ложь о зверствах ВС РФ

Бывший украинский омбудсмен рассказала, что Киев и разведывательные службы Украины просили её раскручивать ложь и фейки о преступлениях российской армии.

Людмила Денисова в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим американским послом в России Майклом Макфолом, не скрывает, что это обычная практика всей украинской власти.

"А можешь написать, что есть тюрьма на Запорожской АЭС, говорят они мне. Но надо же, чтобы официальные источники это дали. То есть теперь уполномоченный по правам человека пишет только то, что ему скажут в Офисе президента Украины", — призналась экс-омбудсмен.

Также Денисова во время пранка согласилась выдумывать ещё больше лживых новостей.

Напомним, ранее она была уволена за фейки о российской армии.

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