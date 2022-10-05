Балицкий: ВСУ пытаются сорвать отопительный сезон в Запорожье

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские боевики обстреливают регион из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Он отметил, что за предшествующие сутки украинские националисты нанесли по городу Энергодар сорок ударов. Их целью является Запорожская атомная электростанция.

По словам врио губернатора, украинские силовики всеми силами стараются сорвать отопительный сезон, но, как заверил Балицкий, им это не удастся.

Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд законов о том, кто будет руководить новыми регионами, вошедшими в состав Российской Федерации.