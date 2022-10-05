Царёв: военное поражение России обернётся потерей Крыма и новых регионов

Депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв считает, что в случае провала России в спецоперации на Украине она может потерять Крым и новые регионы, вошедшие в состав РФ.

"Для них это символ победы над Россией, и они будут бороться за то, чтобы Крым был в составе Украины. Если мы проиграем в этой в….*, если капитулируем, надеяться на то, что Крым останется в России не стоит", — приводит его слова интернет-канал "Рой ТВ".

По словам Царёва, так как новые территории и Крым были присоединены к российскому государству в результате проведённых референдумов, полуостров становится на одну "ступень" с ними. Это значит, что в случае потери вновь присоединённых территорий, Киев будет требовать вернуть иму Крым.

Ранее первый спикер парламента Новороссии выразил мнение, что Украина могла стать ядерной державой, если бы не началась СВО.