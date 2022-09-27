Царёв: Украина могла стать ядерной державой, если бы не началась СВО

Депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв рассказал, что бы произошло, если бы СВО не началась. Своим мнением он поделился в интервью с изданием "Украина.ру".

"Думаю, если бы не началась специальная военная операция, то рано или поздно Украину попытались бы сделать ядерной державой, потому что конфликт уже был между Россией и Украиной полноценный", — сказал он.

Царёв считает, что сейчас нельзя сформировать ядерный потенциал Украины на том же уровне, что и у России. Однако спровоцировать РФ на применение ядерного оружия в ответ — реальная задача. Он отметил, что это вряд ли произойдёт из-за нецелесообразности такой задачи.