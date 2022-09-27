Депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв рассказал, что бы произошло, если бы СВО не началась. Своим мнением он поделился в интервью с изданием "Украина.ру".
"Думаю, если бы не началась специальная военная операция, то рано или поздно Украину попытались бы сделать ядерной державой, потому что конфликт уже был между Россией и Украиной полноценный", — сказал он.
Царёв считает, что сейчас нельзя сформировать ядерный потенциал Украины на том же уровне, что и у России. Однако спровоцировать РФ на применение ядерного оружия в ответ — реальная задача. Он отметил, что это вряд ли произойдёт из-за нецелесообразности такой задачи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.