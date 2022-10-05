Военнослужащий батальона "Барс-13" с позывным "Заяц"рассказал о том, как украинские националисты "прощупывали" позиции ВС РФ во время их нахождения в Дробышево.
Боец сообщил, что он с командой видел, как пять человек из диверсионно-разведывательной группы ВСУ выходило к ним. Противник огонь не открыл. Через три дня после появления ДРГ украинские подразделения наступали основными силами, пишет Telegram-канал Wargonzo.
Ранее боец ВС РФ с позывным "Людоед" призвал мобилизованных граждан РФ готовиться морально к СВО и ничего не бояться. Несмотря на вынужденное отступление, он сообщил о готовности армии наступать.
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