На Херсонском направлении уничтожено много турецких бронемашин Kirpi

В боях на Херсонском направлении российская армия захватила и уничтожила большое количество бронированных автомобилей BMC Kirpi. Именно эти броневики активно используют националистические формирования киевского режима.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

В Интернете уже появлялись фотографии и видео с уничтоженной и подбитой турецкой бронетехникой.

Ранее также сообщалось, что ВКС России в Херсонской области уничтожили прорвавшихся боевиков ВСУ. Ситуация там держится под контролем, но ещё достаточно сложная.