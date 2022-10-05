В боях на Херсонском направлении российская армия захватила и уничтожила большое количество бронированных автомобилей BMC Kirpi. Именно эти броневики активно используют националистические формирования киевского режима.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
В Интернете уже появлялись фотографии и видео с уничтоженной и подбитой турецкой бронетехникой.
Ранее также сообщалось, что ВКС России в Херсонской области уничтожили прорвавшихся боевиков ВСУ. Ситуация там держится под контролем, но ещё достаточно сложная.
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