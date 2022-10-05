Военно-морские силы Болгарии проводят совместные тактические учения со своими партнёрами по НАТО в Чёрном море. Об этом проинформировало Болгарское телеграфное агентство, ссылаясь на данные ВМС в Варне.
Со стороны Болгарии в учениях принимают участие фрегаты "Дерзкий" и "Верный".
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