Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
RT: МВД проводит обыски в семи регионах РФ у активистов движения "Голос"*
США наращивают импорт товаров из России. Санкции работают?
Экономист Кульбака: в замене "Мира" на TROY нет ничего плохого
На Херсонском направлении идёт атака ВСУ со всех трёх направлений
Глава Курской области Старовойт раскритиковал условия содержания мобилизованных
Мобилизованные Югры проходят подготовку в Елани, где погибли трое призывников
На "ядерные угрозы Путина" украинцы ответят "оргией Судного дня"
Букштейн успокоил россиян: стоимость мобильной связи не увеличится
Коц сообщил, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету НАСМ

Снаряд ВС РФ уничтожил группу ВСУ, влетев в центр бегущих боевиков

Силовые структуры

Снаряд российской армии уничтожил группу боевиков Вооружённых сил Украины, влетев в центр бегущих националистов.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Артиллерия 42-й мсд уничтожает врага на Кураховском направлении", — сказано в сообщении портала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Снаряд уничтожил группу ВСУ, влетев в центр бегущих боевиков
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине

Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.

Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Общество
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Силовые структуры
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Силовые структуры
Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом
Сергей Лебедев Миллионы тонн биоресурсов нелегально выкачиваются в России каждый год Сергей Лебедев Ольга Лебедева Установка "не нагнетайте" грозит аукнуться харьковским сценарием на Херсонском направлении Ольга Лебедева Любовь Степушова ВС РФ готовят наступление: зайдут со стороны Белгорода, Крыма и Белоруссии Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Путин не готовит новое обращение к нации, заявил Песков
Мир. Новости мира
FT: Украине нужно провести генеральное сражение на юге до наступления зимы
Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"
Наука и техника
Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"
Последние материалы
На Херсонском направлении идёт атака ВСУ со всех трёх направлений
Снаряд ВС РФ уничтожил группу ВСУ, влетев в центр бегущих боевиков
Глава Курской области Старовойт раскритиковал условия содержания мобилизованных
Мобилизованные Югры проходят подготовку в Елани, где погибли трое призывников
На "ядерные угрозы Путина" украинцы ответят "оргией Судного дня"
Букштейн успокоил россиян: стоимость мобильной связи не увеличится
Коц сообщил, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету НАСМ
Премьер ДНР Хоценко: на месте "Азовстали" появится индустриальный парк
"Нечистопородным украинцам" отказано в праве стать родителями посредством ЭКО
В Госдуме прокомментировали первое дело за уклонение от службы при мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников