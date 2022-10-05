Снаряд российской армии уничтожил группу боевиков Вооружённых сил Украины, влетев в центр бегущих националистов.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Артиллерия 42-й мсд уничтожает врага на Кураховском направлении", — сказано в сообщении портала.

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