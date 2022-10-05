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Мобилизованные заявили о "скотских" условиях в Таманской дивизии и Белгороде

Силовые структуры

Мобилизованные граждане РФ, направленные в Таманскую дивизию и в Белгород, записали видеоролики, пожаловавшись на условия проживания и организацию учений.

Со слов мобилизованного из 3-й роты 1-го танкового батальона 1-й Таманской дивизии, подписания каких-либо документов не было. Автоматы были выданы, но не зафиксированы в военном билете. В военном билете также не проставлено никаких печатей. Мобилизованные, по его словам, никак официально не оформлены, банковские счета для заработной платы не открыты. Будущих бойцов "раскидали" по лесам, где они жили шесть дней в окопах, вырытых самостоятельно.

"Палатки не дают, жили в землянках. В данный момент нас 400 человек, мы никуда не собираемся уезжать и ожидаем помощи от государства", — заявил мобилизованный.

Жалоба поступила и от мобилизованных из Белгородской области.

"Нас 500 человек с оружием, мы не приписаны абсолютно ни к какой части, неделю прожили в скотских условиях, никакого материального обеспечения. Ровным счётом ничего. Неизвестно, кто куда едет, оружие на руках, но оно не записано на нас. Отношение скотское от офицеров, никому мы не нужны, подготовки ровным счётом ноль, еду покупаем сами, не говоря об амуниции", — жалуются мобилизованные.

Видеообращения публикуют военкоры "Русской весны".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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