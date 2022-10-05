Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР выровняли линию обороны между Кременной и Сватово

ВСУ продолжают стягивать резервы, готовясь нанести удары по позициям ВС РФ на нескольких фронтах, пишет "Военное обозрение".

Сообщается, что на Старобельском направлении наблюдается спокойная обстановка. Союзные силы выстраивают крепкую оборону. Противник находится на расстоянии, опасаясь российской артиллерии.

ВСУ по-прежнему концентрируются в районе Сватово. ВС РФ оставили ряд населённых пунктов (Новоплатоновку, Богуславку, Глушковку и Кругляковку) с целью выравнивания обороны и создания нового рубежа.

Войска РФ направляют усилия на защиту Сватово, поскольку при его потере для противника откроются пути в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное с дальнейшим выходом на Луганск. В Кременной ситуация спокойная.