Военкор Котенок: войска на Херсонском направлении отходят организованно

На данный момент российские войска организованно отходят на Херсонском направлении, они не бегут и не бросают технику, боеприпасы и артиллерию. Об этом рассказал военный журналист Юрий Котенок.

По его словам, есть большая разница с отступлением из-под Балаклеи и Изюма.

"Командующий направлением укорачивает линию фронта. Там поля, степь, редкая цепь опорников, которую ВСУ прорвали. Из-за того, что нет сил, мы укорачиваем линию фронта, ликвидируя угрозу с фланга после прорыва у Золотой Балки и уплотняя боевые порядки. Ничего в этом хорошего нет, но отступление отступлению рознь", — рассуждает репортёр в своём Telegram-канале.

Он считает, что города, такие как Сватово, Лисичанск, Кременную, Херсон, Новую Каховку, необходимо серьёзно укреплять и превращать в опорники.

Оборона не существует сама по себе, её нужно выстроить, заметил военкор.

По его мнению, готовиться к ударам противника и закапываться надо и на Запорожье, так как атака украинской армии вполне возможна и там.