На данный момент российские войска организованно отходят на Херсонском направлении, они не бегут и не бросают технику, боеприпасы и артиллерию. Об этом рассказал военный журналист Юрий Котенок.
По его словам, есть большая разница с отступлением из-под Балаклеи и Изюма.
"Командующий направлением укорачивает линию фронта. Там поля, степь, редкая цепь опорников, которую ВСУ прорвали. Из-за того, что нет сил, мы укорачиваем линию фронта, ликвидируя угрозу с фланга после прорыва у Золотой Балки и уплотняя боевые порядки. Ничего в этом хорошего нет, но отступление отступлению рознь", — рассуждает репортёр в своём Telegram-канале.
Он считает, что города, такие как Сватово, Лисичанск, Кременную, Херсон, Новую Каховку, необходимо серьёзно укреплять и превращать в опорники.
Оборона не существует сама по себе, её нужно выстроить, заметил военкор.
По его мнению, готовиться к ударам противника и закапываться надо и на Запорожье, так как атака украинской армии вполне возможна и там.
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