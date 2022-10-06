Украинская армия перебросила на линию соприкосновения в Запорожской области максимальное количество военной техники и солдат за весь период спецоперации. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Он назвал число оружия и боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении "впечатляющим".
"Это количество намного больше, чем было за всё время проведения специальной военной операции", — отметил Рогов в беседе с ТАСС.
Ранее в администрации Запорожской области заявили о напряжённой обстановке на линии фронта в регионе. При этом в ведомстве уточнили, что союзным войскам удалось уничтожить три батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", которые принадлежали ВСУ.
В среду, 5 октября, российский лидер Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской атомной электростанции в собственность РФ.
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