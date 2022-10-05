Рогов заявил о напряжённой обстановке на линии фронта в Запорожской области

На линии фронта в Запорожской области сохраняется напряжённая ситуация. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что союзные войска продолжают вести контрбатарейную борьбу. По его словам, Вооружённым силам РФ удалось уничтожить три батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", принадлежащих Киеву.

Как пояснил Рогов, с помощью этой техники украинские боевики осуществляли массированные атаки на города региона.

Кроме того, он подчеркнул: армия РФ поразила базу подготовки Национальной гвардии Украины, штаб-квартиру представителей СБУ, а также несколько складов с боевыми снарядами в Днепропетровской области.

Ранее Рогов сообщил, что Киев может готовить диверсию на ДнепроГЭС. В этой местности наблюдается "подозрительная активность" ВСУ, уточнил представитель администрации.