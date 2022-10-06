Шурыгин: тактика российских войск в Херсонской области — активная оборона

Тактику российских подразделений в районе Андреевки и Кривого Рога в Херсонской области можно называть термином "активная оборона". Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

В беседе с "Известиями" он отметил, что статичная линия фронта отсутствует на этом направлении. Как пояснил специалист, сейчас наблюдается плавное перемещение Вооружённых сил РФ назад и вперёд.

При этом Шурыгин уточнил, что у любой обороны должны быть стратегические рубежи, после которых отступления уже не будет.

"Для меня пока вопрос, где находится наш рубеж", — сказал эксперт.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что российские бойцы планируют осуществить контрудар по украинским войскам. Он подчеркнул: для этого на фронте проводится перегруппировка сил.

Стремоусов также добавил, что боевики ВСУ не смогут попасть в Херсон.