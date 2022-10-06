Тактику российских подразделений в районе Андреевки и Кривого Рога в Херсонской области можно называть термином "активная оборона". Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
В беседе с "Известиями" он отметил, что статичная линия фронта отсутствует на этом направлении. Как пояснил специалист, сейчас наблюдается плавное перемещение Вооружённых сил РФ назад и вперёд.
При этом Шурыгин уточнил, что у любой обороны должны быть стратегические рубежи, после которых отступления уже не будет.
"Для меня пока вопрос, где находится наш рубеж", — сказал эксперт.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что российские бойцы планируют осуществить контрудар по украинским войскам. Он подчеркнул: для этого на фронте проводится перегруппировка сил.
Стремоусов также добавил, что боевики ВСУ не смогут попасть в Херсон.
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