Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации планируют нанести армии Украины контрудар.
"Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами", — отметил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
Также политик сказал, что российские военные остановили наступление ВСУ на этом направлении. По словам собеседника агентства, украинские солдаты не смогут попасть в Херсон.
Ранее Стремоусов заявил, что после включения региона в состав РФ Киев продолжил атаковать территорию области.
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