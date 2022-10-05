Стремоусов: российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области

Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации планируют нанести армии Украины контрудар.

"Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами", — отметил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

Также политик сказал, что российские военные остановили наступление ВСУ на этом направлении. По словам собеседника агентства, украинские солдаты не смогут попасть в Херсон.

Ранее Стремоусов заявил, что после включения региона в состав РФ Киев продолжил атаковать территорию области.