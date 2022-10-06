Все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) перейти в атаку со стороны Николаева завершаются разгромом на подступах к Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
При этом он подтвердил, что украинским подразделениям удалось занять несколько населённых пунктов в так называемой серой зоне. Эти сёла располагаются в районе Кривого Рога, пояснил представитель администрации.
По его словам, на Николаевском направлении российские военные выстроили надёжные рубежи, которые позволили остановить продвижение ВСУ.
"Наша армия героически держит оборону", — указал Стремоусов в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что украинских военнослужащих на Херсонском направлении больше, чем российских бойцов. Однако Военно-космические силы РФ и артиллеристы продолжают "разбивать" подразделения ВСУ, заключил замглавы администрации.
Ранее военспец Владислав Шурыгин назвал тактику российских войск в Херсонской области "активной обороной". Как пояснил эксперт, статичной линии фронта возле Андреевки и Кривого Рога сейчас нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.