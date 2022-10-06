Власти Херсонской области: атаки ВСУ со стороны Николаева завершаются разгромом

Все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) перейти в атаку со стороны Николаева завершаются разгромом на подступах к Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

При этом он подтвердил, что украинским подразделениям удалось занять несколько населённых пунктов в так называемой серой зоне. Эти сёла располагаются в районе Кривого Рога, пояснил представитель администрации.

По его словам, на Николаевском направлении российские военные выстроили надёжные рубежи, которые позволили остановить продвижение ВСУ.

"Наша армия героически держит оборону", — указал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что украинских военнослужащих на Херсонском направлении больше, чем российских бойцов. Однако Военно-космические силы РФ и артиллеристы продолжают "разбивать" подразделения ВСУ, заключил замглавы администрации.

Ранее военспец Владислав Шурыгин назвал тактику российских войск в Херсонской области "активной обороной". Как пояснил эксперт, статичной линии фронта возле Андреевки и Кривого Рога сейчас нет.