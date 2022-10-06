Предоставлено видео слаженной работы штурмового батальона "Сомали"

Слаженная боевая работа штурмового батальона Сомали продемонстрирована военным корреспондентом в Сети.

Военкор Андрей Руденко в своём Telegram-канале показал, как бойцы уже российской армии уничтожают националистов ВСУ.

Сообщается, что сперва с воздуха оператор беспилотного аппарата находит опорный пункт бандеровцев, а потом начинает работать артиллерия.

"Видно, как туда "насыпает" наша артиллерия и укры вытягивают оставшихся в живых раненых, пытаются уйти. Дальше заходят ребята Байкота. Если бы все так воевали слаженно, как подразделения 1-го АК ДНР, уже давно два раза до Киева и назад сходили бы", — пишет Руденко в комментарии видео.

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