"Герань-2" уничтожила штаб оперативного командования ВСУ "Юг" в Одессе

Около полуночи 5 октября в центре Одессы прозвучало четыре взрыва.

Об этом сообщает военный обозреватель Борис Рожин.

Он отметил, что на улице Пирогова дроном-камикадзе уничтожен украинский Штаб оперативного командования "ЮГ" (бывший штаб Одесского военного округа).

Также очевидцы сообщили, что украинская зенитная ПВО пыталась сбить БПЛА "Герань-2". Позже система ПВО прекратила стрельбу, а беспилотный аппарат полетел дальше.

Противовоздушная оборона ВСУ снова не справилась с иранскими дронами.