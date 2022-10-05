Около полуночи 5 октября в центре Одессы прозвучало четыре взрыва.
Об этом сообщает военный обозреватель Борис Рожин.
Он отметил, что на улице Пирогова дроном-камикадзе уничтожен украинский Штаб оперативного командования "ЮГ" (бывший штаб Одесского военного округа).
Также очевидцы сообщили, что украинская зенитная ПВО пыталась сбить БПЛА "Герань-2". Позже система ПВО прекратила стрельбу, а беспилотный аппарат полетел дальше.
Противовоздушная оборона ВСУ снова не справилась с иранскими дронами.
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