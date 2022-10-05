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"Герань-2" уничтожила штаб оперативного командования ВСУ "Юг" в Одессе

Силовые структуры

Около полуночи 5 октября в центре Одессы прозвучало четыре взрыва.

Об этом сообщает военный обозреватель Борис Рожин.

Он отметил, что на улице Пирогова дроном-камикадзе уничтожен украинский Штаб оперативного командования "ЮГ" (бывший штаб Одесского военного округа).

Также очевидцы сообщили, что украинская зенитная ПВО пыталась сбить БПЛА "Герань-2". Позже система ПВО прекратила стрельбу, а беспилотный аппарат полетел дальше.

Противовоздушная оборона ВСУ снова не справилась с иранскими дронами.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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