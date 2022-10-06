Washington Post: с приближением зимы конфликт на Украине рискует зайти в тупик

В то время как украинские силы пытаются извлечь выгоду из недавних побед на полях сражений, быстрое приближение зимы угрожает завести конфликт в тупик и дать российским командирам шанс остановить их продвижение. Об этом пишет издание The Washington Post.

Предполагается, что понижение температуры увеличит потребность войск даже в самых элементарных продуктах питания, что приведёт к перегрузке линий снабжения, которые и так перегружены, отмечают авторы статьи.

"Дождь и снег занесут поле боя грязью, делая тяжёлую военную технику и оборудование функционально неподвижными. Это вызывает особую озабоченность на юге, где продолжаются ожесточённые бои, а земля в последние годы не замерзала", — констатирует издание.

По мнению авторов публикации, через несколько недель почти для всех, кто заинтересован в борьбе, жизнь станет намного сложнее. И в этот момент, как считают эксперты, военные действия превратятся в битву за то, какая сторона сможет лучше противостоять усилиям другой стороны по разрушению морального духа.