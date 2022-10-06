Сивков: отказ бить по центрам провоцирует Запад на усиление давления

Западные страны усиливают давление на РФ и помощь киевскому режиму, когда видят нерешительность Кремля.

Об этом сообщил заместитель главы Российской академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков.

Он отметил, что, когда Москва говорит, как ударит по центрам принятия решений, но не делает этого, всё это расценивается Западом как слабость.

Когда Путин 24 февраля пошел на столь решительные действия, то Запад "ушки прижал и сидел тихо". Однако, если РФ обещала разнести в клочья систему энергообеспечения Украины и ничего не сделала, то враги сразу подняли голову, убеждён аналитик.

"Если Россия собиралась парализовать железные дороги и ничего для этого не сделала, то у них сложилось убеждение, что Владимир Путин не обладает достаточной решимостью, чтобы продолжать эскалацию конфликта. Это порождает у них желание продолжать давить, продолжать втягивать свои страны в войну. Самое страшное — это демонстрировать свою нерешительность", — подытожил в эфире ORT Сивков.