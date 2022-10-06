Баширов: удар по спутникам НАТО — хороший ответ на подрыв "Северных потоков"

Армия России приготовила хороший "ответ" на подрыв "Северных потоков".

Об этом сообщил российский политтехнолог Марат Баширов.

5 октября некоторые СМИ сообщили, что разведывательные спутники альянса НАТО вышли из строя после применения РФ передового лазерного оружия. В итоге Запад лишился возможности контролировать перемещение части ядерного оружия России, пишет пресса.

По мнению многих специалистов, российская армия применяла лазерный комплекс "Пересвет", который способен выводить из строя аппаратуру спутников на расстоянии до 1500 километров.

В западных СМИ появились сообщения, что после применения этого новейшего вида вооружения альянс "потерял контроль над половиной ядерных ракет русских".

В своём Telegram-канале Баширов предположил, что нейтрализация западных спутников является ответом Москвы на недавний подрыв газопроводов "Северный Поток". Принятые меры сделают неэффективным применение многого американского оружия в зоне СВО. Например, РСЗО HIMARS.

"Нейтрализовать спутники — это хороший ответ на подрыв "Северных потоков". Без спутников американские HIMARS — это обычные "Катюши"., — подытожил эксперт.