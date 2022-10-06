Медведев: Россия продолжит освобождать подконтрольные Киеву территории

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.

Как подчеркнул чиновник во время заседания Генсовета "Единой России", армия РФ не прекратит брать под контроль "занятые неонацистами" территории.

Также политик пообещал защитить жителей регионов. Эти люди доверились властям нашей страны, отметил Медведев. По его словам, российские военные выполнят все задачи СВО.

Ранее зампред СБ сообщил, что в новых регионах РФ создадут представительства федеральных органов.