Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик авиаударов по военной технике Вооружённых сил Украины в исполнении штурмовиков Су-25.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. На видеокадрах демонстрируется работа пары российских военных самолётов. Они готовятся к вылету, загружаются ракетами, взлетают и наносят удары по объектам противника.
В результате уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронетехника ВСУ.
Ранее было представлено видео слаженной работы штурмового батальона "Сомали". С помощью БПЛА был обнаружен и ликвидирован опорный пункт украинских военных.
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