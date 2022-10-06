Штурмовики Су-25 ВС РФ наносят удары по военным объектам ВСУ с малых высот

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик авиаударов по военной технике Вооружённых сил Украины в исполнении штурмовиков Су-25.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. На видеокадрах демонстрируется работа пары российских военных самолётов. Они готовятся к вылету, загружаются ракетами, взлетают и наносят удары по объектам противника.

В результате уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронетехника ВСУ.

Ранее было представлено видео слаженной работы штурмового батальона "Сомали". С помощью БПЛА был обнаружен и ликвидирован опорный пункт украинских военных.