Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВСУ заминировали пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожской области
Артиллеристы ЮВО ВС РФ уничтожают позиции ВСУ у Марьинки в ДНР
Власти Новой Каховки сообщили о работе ПВО
Слышны мощные взрывы в Киевской области
Специалист по кибербезопасности: нападки Дурова на WhatsApp — борьба контурентов
Известия: в Энергодаре обнаружили схрон с оружием для диверсантов
Захарова: создание миссии помощи ВСУ "закрепит" ЕС как участника конфликта
Власти Запорожской области предупредили о планах Украины высадить десант у ЗАЭС
В небе над ХМАО зафиксировали опасное сближение двух российских самолётов

Пегов сообщил, что ВСУ пересекли западную границу ЛНР и вошли в село Макеевка

Силовые структуры

На Луганском направлении наблюдается массированное наступление украинских войск. ВСУ пересекли западную границу ЛНР и частично заняли село Макеева, сообщает военный корреспондент Семён Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

Также под контроль противника взят населённый пункт Петровское (Грековка). Армия Украины форсировала реку Жеребец и направляется к трассе Р-66, ведущей к Кременной.

Отмечается, что следующей целью ВСУ может стать Краснореченск, но перед ним имеется водная преграда в виде реки Красная. Она может стать последним участком обороны на линии Нижняя Дуванка — Сватово — Кременная.

Ранее сообщалось о выравнивании ВС линии обороны Кременная — Сватово и подтягивании ВСУ резервов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине

Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.

Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
Силовые структуры
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
Силовые структуры
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Военные новости
"Чёрные запорожцы" уничтожены роем "Гераней". Таких атак будет много
Сергей Лебедев ООН — проводник политики НАТО, но нужна ли она сегодня России Сергей Лебедев Ольга Лебедева СБУ получает полномочия сродни тем, что были у гитлеровского гестапо Ольга Лебедева Людмила Черткова Путин запретил Сатане править бал в России Людмила Черткова
Наука и техника
Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры уничтожения гаубицы М777 из США на Лиманском направлении
Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом
Силовые структуры
Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом
Последние материалы
Евросоюз запретил обслуживание криптокошельков россиян
Школа современной пьесы превратила "Шинель" в модное пальто
Представитель МИД РФ Захарова: убийцы Дугиной — монстры, созданные Вашингтоном
Министр Вулин: Сербия стала жертвой санкций Евросоюза против России
В Сирии американские десантники убили пастуха
Ищенко: присоединение к РФ новых регионов ничего в мире не изменило
Член СПЧ Кабанов: с выплатами мобилизованным в РФ начали возникать проблемы
Невролог Богомолова: любой может легко научиться реагировать на перемены
Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций
Баширов: США перестанут поддерживать Киев, когда Европа будет разорена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников