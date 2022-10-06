Пегов сообщил, что ВСУ пересекли западную границу ЛНР и вошли в село Макеевка

На Луганском направлении наблюдается массированное наступление украинских войск. ВСУ пересекли западную границу ЛНР и частично заняли село Макеева, сообщает военный корреспондент Семён Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

Также под контроль противника взят населённый пункт Петровское (Грековка). Армия Украины форсировала реку Жеребец и направляется к трассе Р-66, ведущей к Кременной.

Отмечается, что следующей целью ВСУ может стать Краснореченск, но перед ним имеется водная преграда в виде реки Красная. Она может стать последним участком обороны на линии Нижняя Дуванка — Сватово — Кременная.

Ранее сообщалось о выравнивании ВС линии обороны Кременная — Сватово и подтягивании ВСУ резервов.