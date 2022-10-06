Соловьёв предложил применить к виновным за неудачи ВС РФ статью "Измена Родине"

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал отступление российской армии и заявил, что виновные должны быть наказаны. Он подчеркнул, что на данный момент осеняя кампания складывается не в пользу России.

Сейчас боевики киевского режима стянули на территорию Запорожской области огромное количество военной техники. Соловьёв задаётся вопросом: "А где удар по местам концентрации?"

"Это происходит почему? Потому что не могут, не знают, не хотят? Или потому что это предательство? Хорошую тут статью напомнили мне: 58-ю. В ней есть целые разделы, знаете ли, актуальные. Например, "Измена Родине". Статья нужная", — заявил он в эфире "Соловьёв Live".