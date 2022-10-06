Боевики ВСУ стянули на Херсонское направление большое количество военной техники из стран Североатлантического альянса. Однако натиск со стороны противника удаётся сдержать. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
"Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть", — сказал он в беседе с ТАСС.
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