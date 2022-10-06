Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Оренбургской области осудили организаторов подпольного казино
Матвиенко призвала парламенты РФ и Украины запустить переговоры
Власти Белгорода заявили о решении проблемы "скотских" условий мобилизованных
Полиция проверит екатеринбургскую школу после жалоб учителей на третьеклассника
Армия Украина нанесла ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Путин: западные политики усилят санкции против России
Лукашенко заморозил цены в Белоруссии
Шурыгин призвал привлечь на Украину добровольцев из Китая, Сирии, Ирана и КНДР
Мирошник: ВСУ стянули до 10 тысяч боевиков в район Северска и Торского

Мирошник: в Сватово и Кременной эвакуируют социальные и медучреждения

Силовые структуры

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник проинформировал, что из населённых пунктов Кременная и Сватово эвакуируют социальные и медицинские учреждения.

"Основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются. Местные органы власти в урезанном виде работают, в том числе занимаются эвакуацией. Паники нет. Малолюдно", — отметил он.

Ранее корреспондентов Telegram-канала "Старше Эдды", украинские боевики стянули к Сватову много бронетехники западного и турецкого производства.

Киевские СМИ целенаправленно говорят о том, что удар будет нанесёт по городу Кременная, чтобы ввести российскую армию в заблуждение и атаковать Сватово.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине

Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.

Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
Силовые структуры
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
Силовые структуры
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Военные новости
"Чёрные запорожцы" уничтожены роем "Гераней". Таких атак будет много
Сергей Лебедев ООН — проводник политики НАТО, но нужна ли она сегодня России Сергей Лебедев Ольга Лебедева СБУ получает полномочия сродни тем, что были у гитлеровского гестапо Ольга Лебедева Людмила Черткова Путин запретил Сатане править бал в России Людмила Черткова
Наука и техника
Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры уничтожения гаубицы М777 из США на Лиманском направлении
Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом
Силовые структуры
Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом
Последние материалы
Пушилин: ВСУ сдают некоторые позиции на Артёмовском направлении
Песков назвал уткой сообщения СМИ о массовом бегстве россиян за границу
Политолог Марков заявил, что следующий удар ВСУ будет по Бердянску
Затулин потребовал от чиновников Минобороны ответа за ход спецоперации
Пушилин: ситуация на Краснолиманском направлении остаётся самой сложной
Рогов: ВСУ взяли в заложники жителей Запорожья
Садальский о чиновниках РФ: "Если власть не ругает, то может приворовывать"
Активизация разведки ВСУ говорит о подготовке удара по трём направлениям
Захарова: новые поставки РСЗО HIMARS Киеву демонстрируют ненависть США к РФ
Пегов сообщил, что ВСУ пересекли западную границу ЛНР и вошли в село Макеевка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников