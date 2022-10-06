Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник проинформировал, что из населённых пунктов Кременная и Сватово эвакуируют социальные и медицинские учреждения.
"Основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются. Местные органы власти в урезанном виде работают, в том числе занимаются эвакуацией. Паники нет. Малолюдно", — отметил он.
Ранее корреспондентов Telegram-канала "Старше Эдды", украинские боевики стянули к Сватову много бронетехники западного и турецкого производства.
Киевские СМИ целенаправленно говорят о том, что удар будет нанесёт по городу Кременная, чтобы ввести российскую армию в заблуждение и атаковать Сватово.
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