Прошлой ночью беспилотники "Герань-2" поразили цели в Харькове, а ранее сообщалось о работе БПЛА по казармам противника в Белой Церкви возле Киева.
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко сообщает, что Киев пытается найти "антидот" против данных дронов-камикадзе.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.