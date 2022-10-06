Пристайко: Киев пытается найти "антидот" против БПЛА "Герань-2"

Прошлой ночью беспилотники "Герань-2" поразили цели в Харькове, а ранее сообщалось о работе БПЛА по казармам противника в Белой Церкви возле Киева.

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко сообщает, что Киев пытается найти "антидот" против данных дронов-камикадзе.