На Херсонщине уничтожены пункты управления, склады и батареи "Градов" ВСУ

Минобороны РФ сообщает о ситуации на Херсонском направлении и в Донбассе.

По данным ведомства, ударами военной авиации, ракетных войск и артиллеристов за сутки уничтожены восемь пунктов управления армией Украины, 63 артподразделения, личный состав и техника националистов в 173 районах.

Поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донецкой Народной Республике, а также в городе Запорожье.

Бойцы контрбатарейной борьбы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град" в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

Истребительная авиация ВКС РФ за эти сутки сбила два самолета ВВСУ.