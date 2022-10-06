Минобороны РФ сообщает о ситуации на Херсонском направлении и в Донбассе.
По данным ведомства, ударами военной авиации, ракетных войск и артиллеристов за сутки уничтожены восемь пунктов управления армией Украины, 63 артподразделения, личный состав и техника националистов в 173 районах.
Поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донецкой Народной Республике, а также в городе Запорожье.
Бойцы контрбатарейной борьбы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град" в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
Истребительная авиация ВКС РФ за эти сутки сбила два самолета ВВСУ.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.