Конашенков: ВС РФ отбросили ВСУ на всех направлениях от линии обороны

Согласно информации Минобороны РФ, озвученной официальным представителем ведомства Игорем Конашенковым, российские войска отбросили ВСУ от линии соприкосновения на всех направлениях.

"На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск", — сообщили в Минобороны.

Конашенков добавил, что ВС РФ смогли при этом ликвидировать не менее 100 украинских военнослужащих, а также восемь боевых машин, шесть танков, девять единиц автомобильной техники и три понтонные переправы через реку Ингулец.