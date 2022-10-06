Согласно информации Минобороны РФ, озвученной официальным представителем ведомства Игорем Конашенковым, российские войска отбросили ВСУ от линии соприкосновения на всех направлениях.
"На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск", — сообщили в Минобороны.
Конашенков добавил, что ВС РФ смогли при этом ликвидировать не менее 100 украинских военнослужащих, а также восемь боевых машин, шесть танков, девять единиц автомобильной техники и три понтонные переправы через реку Ингулец.
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