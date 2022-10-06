Минобороны: артиллерия ВС РФ уничтожила 25 диверсантов в Харьковской области

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков проинформировал, что в населённом пункте Петровское Харьковской области российские военные ликвидировали две диверсионно-разведывательных группы Украины.

Отмечается, что в результате артиллерийского обстрела уничтожены 25 украинских националистов и два автомобиля типа "пикап", на которых были установлены крупнокалиберные пулемёты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России ликвидировали 280 солдат ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.