Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин оценил угрозу формирований НАТО, развёрнутых в соседних странах. Пресс-служба ведомства передаёт слова генерала:

"Сегодня мы однозначно оцениваем, что развёрнутые в сопредельных странах НАТОвские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь, как её ближайшего союзника".