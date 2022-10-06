Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин оценил угрозу формирований НАТО, развёрнутых в соседних странах. Пресс-служба ведомства передаёт слова генерала:
"Сегодня мы однозначно оцениваем, что развёрнутые в сопредельных странах НАТОвские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь, как её ближайшего союзника".
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.