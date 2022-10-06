Вооружённые силы Украины обстреляли жилой дом в Херсоне ракетами HIMARS, сообщили экстренные службы города.

"Подтверждаем обстрел HIMARS жилого дома на Текстильщиках", — сказал представитель служб.

Ранее украинская армия обстреляла Антоновский мост. Херсонские системы противовоздушной обороны перехватили пять ракет.

По словам заместителя губернатора администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, после после сегодняшней атаки ВСУ Антоновский мост получил повреждения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.